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Скільки отримують українські тестувальники (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:20
Пропонуємо до обговорення:
Загалом зарплати тестувальників за останні пів року показують здебільшого негативну динаміку.
Дивися повний текст Скільки отримують українські тестувальники (інфографіка)
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Додано: Пон 20 лип, 2020 20:20
Что там тестировщики на Basic?
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