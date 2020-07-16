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Скільки отримують українські
тестувальники (інфографіка)

Скільки отримують українські тестувальники (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:20

Скільки отримують українські тестувальники (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Загалом зарплати тестувальників за останні пів року показують здебільшого негативну динаміку.

Дивися повний текст Скільки отримують українські тестувальники (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:20

Что там тестировщики на Basic?
Dear_Sir
 
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