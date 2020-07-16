Загалом зарплати тестувальників за останні пів року показують здебільшого негативну динаміку.
Дивися повний текст Скільки отримують українські тестувальники (інфографіка).
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Додано: Пон 20 лип, 2020 20:20
Скільки отримують українські тестувальники (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки отримують українські тестувальники (інфографіка).
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