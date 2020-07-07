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У МОЗ повідомили, які області
не готові до послаблення...

У МОЗ повідомили, які області не готові до послаблення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:32

У МОЗ повідомили, які області не готові до послаблення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в показниках Міністерства охорони здоров'я.

Дивися повний текст У МОЗ повідомили, які області не готові до послаблення карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:32

Введенный из-за распространения коронавируса карантин стоил Украине $53,5 млрд. В случае, если бы Украина не вводила карантин, потери экономики составили бы $54 млрд.

То есть любой из вариантов изначально проигрышный?
Sanyok77
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