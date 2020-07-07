Про це йдеться в показниках Міністерства охорони здоров'я.
Дивися повний текст У МОЗ повідомили, які області не готові до послаблення карантину.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 23:32
У МОЗ повідомили, які області не готові до послаблення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ повідомили, які області не готові до послаблення карантину.
Додано: Пон 20 лип, 2020 23:32
Введенный из-за распространения коронавируса карантин стоил Украине $53,5 млрд. В случае, если бы Украина не вводила карантин, потери экономики составили бы $54 млрд.
То есть любой из вариантов изначально проигрышный?
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