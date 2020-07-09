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Поступова девальвація гривні
на 10% створить стимули для...

Поступова девальвація гривні на 10% створить стимули для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:39

Поступова девальвація гривні на 10% створить стимули для...

Пропонуємо до обговорення:
Поступова девальвація гривні на 10% разом з іншими підтримувальними заходами створить стимули для економіки, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Дивися повний текст Поступова девальвація гривні на 10% створить стимули для економіки - Гетманцев.
R2
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во-первых -пусть расскажет, как это посчитали...Во-вторых - кроме обесценивания пенсий и зарплат ,что это даст? Ну, хорошо, затормозит еще раз это, инвестиции. Еще, для некоторых -подешевеют ресурсы, железная и марганцевые руда. Низкая эффективность труда у нас, не из-за низкой квалификации или короткого рабочего дня, а именно из-за отсталости производственных фондов, а это -снижение зарплат, только ухудшает положение, так как вновь делает менее необходимыми инвестиции в них.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:33

Да у него в декларации написано, что только 4% сбережений он держит в гривне, остальные - в валюте. Конечно, ему не страшна девальвация на 10%
malkaum
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:26

  malkaum написав:Да у него в декларации написано, что только 4% сбережений он держит в гривне, остальные - в валюте. Конечно, ему не страшна девальвация на 10%

Думаю, у него уже нет 4% в гривне) Он же не лох какой-то ...))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:28

laa1999 Это именно и даст возможность сократить расходы на зарплатный фонд
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:43

А чому лише 10%? Давайте одразу девальвацію на 90%, це дасть ще більший стимул для економіки.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:58

Боюсь количество людей готовых разорвать этого слугу на части возрастает лавинообразно.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:42

Берут на работу председателя нацбанка подписывают контракт на 7 лет и там такое поддердивать макроэкономические показатели..... ни о чем бла бла бла, а нужно не плавающий курс для всех спекулянтов, а п.1 курс гривны 26дол. п.2 кредиты 5% годовых точка. Пусть выкупают валюту продают законодательно регулируют, но курс должен стоять на месте. Если может так сделать пусть подписывает контракт если нет отвественность прописать. И нужно чтото делать с увольнением внегосударственных структурах. Нужно различать если это государственная структура тогда да там директор не владелец компании взял на работу практически усыновил, нужна процедура Акт о не выходе на работу и т.д. Но если это частная то собственник взял на работу и может сказать досвидания не хорошему работнику.
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