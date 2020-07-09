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Поступова девальвація гривні на 10% створить стимули для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:13
“У нас нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии или резком падении курса гривны. Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях у одного из нас”, – подчеркнул он.
Только мировой кризис вас спрашивать не будет и эти эксперды даже не догадываются куда улетит курс, когда мировая экономика получит очередной удар
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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Серхио
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:24
Бажано, щоб певне коло осіб знало наперед курс гривні. Усім потрібно дбати про свої сім'ї.
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awant
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