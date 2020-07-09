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Поступова девальвація гривні
на 10% створить стимули для...

Поступова девальвація гривні на 10% створить стимули для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:13

“У нас нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии или резком падении курса гривны. Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях у одного из нас”, – подчеркнул он.


Только мировой кризис вас спрашивать не будет и эти эксперды даже не догадываются куда улетит курс, когда мировая экономика получит очередной удар
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:55

Re: Поступова девальвація гривні на 10% створить стимули для

  0mage0 написав:А чому лише 10%? Давайте одразу девальвацію на 90%,

а почему решили что они смогут девальвацию остановить на 10%? Стать причиной обвала гривны они то смогли.. но это не значит что они смогут остановить снежный ком инфляции.. что эти недофинансисты скажут если инфляция будет не 10% а 40% -70% - 200%
и выше? Запоют - кАранаВирус винаФФатт.. ??
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:25

Чем выше курс - тем больше людей уедут на заработки. Вот вам и стимуляция экономики по украински.
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:43

  Джон написав:
  0mage0 написав:А чому лише 10%? Давайте одразу девальвацію на 90%,

а почему решили что они смогут девальвацию остановить на 10%? Стать причиной обвала гривны они то смогли.. но это не значит что они смогут остановить снежный ком инфляции.. что эти недофинансисты скажут если инфляция будет не 10% а 40% -70% - 200%
и выше? Запоют - кАранаВирус винаФФатт.. ??

Так оно и будет.Все спишут на коронавирус и на мировой кризис, ну и на "папередников". В этом деле эти эксперды от экономики мастаки. А когда придет пора расхлебывать результаты ихних издевательств над экономикой , тихонько свалят в какое-нибудь забугорье, набив карманы долларовыми купюрами,или изберут себя в академики каких-небудь наук. А народ и дальше будет валить из страны,чтобы уберечь себя от очередных плановых девалов и стимуляций остатков экономики.
qazzax
 
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