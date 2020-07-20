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Шевченко пояснив, чому
знижується курс гривні

Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:06

Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк під керівництвом Кирила Шевченка не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку.

Дивися повний текст Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:06

Це спецоперація НБУ Летючий Голландець
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:15

Re: Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов".
https://www.unn.com.ua/uk/news/1846816- ... goncharuka

Хотів би помилитися, але, думаю, в цій фразі вирок гривні.
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