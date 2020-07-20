Національний банк під керівництвом Кирила Шевченка не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку.
Дивися повний текст Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:06
Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні.
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:15
Re: Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні
"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов".
Хотів би помилитися, але, думаю, в цій фразі вирок гривні.
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:19
Что то Шевченко забыл о Конституции и основной обязанности НБУ
Стаття 6. Основна функція
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:38
Зеленский снял деньги с гривневого ОВГЗ - и сразу поменялась отношение руководства к гривне...Замечательно.
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