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Шевченко пояснив, чому
знижується курс гривні

Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:06

Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк під керівництвом Кирила Шевченка не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку.

Дивися повний текст Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:06

Це спецоперація НБУ Летючий Голландець
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:15

Re: Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов".
https://www.unn.com.ua/uk/news/1846816- ... goncharuka

Хотів би помилитися, але, думаю, в цій фразі вирок гривні.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:19

Что то Шевченко забыл о Конституции и основной обязанности НБУ


Стаття 6. Основна функція

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text
antonctv
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:38

Зеленский снял деньги с гривневого ОВГЗ - и сразу поменялась отношение руководства к гривне...Замечательно.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:52

Гра така є "морський бій" називається:
-- 5-7-9 -- поранений
-- дешева іпотека -- поранений
-- вітчизняний виробник (внутрішній ринок) -- поранений
-- внутрішній інвестор ОВДП (гривня, але не через рефінанс) -- поранений
-- накопичувальна пенсійна сиcтема -- вбито
-- державний сектор (зп, реформи) -- вбито
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:32

Не надо было опускать долл до 23.5 потому курс 30 очень хорош для тех кто в валюте сейчас новая команда зе в нбу активно оформляет себе кред под 6%((
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:32

Готовы были продавать по 30-ть, но рынок рано успокоился ...))
Пы.Сы. Аппетит приходит во время еды и скоро выборы, нужно избирателю заткнуть рот пока еще не обесцененной бумагой. А дальше хоть трава не расти.
mvi
 
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