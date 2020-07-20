Національний банк під керівництвом Кирила Шевченка не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку.
Дивися повний текст Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:06
Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні.
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:15
Re: Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні
"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов".
Хотів би помилитися, але, думаю, в цій фразі вирок гривні.
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:19
Что то Шевченко забыл о Конституции и основной обязанности НБУ
Стаття 6. Основна функція
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:38
Зеленский снял деньги с гривневого ОВГЗ - и сразу поменялась отношение руководства к гривне...Замечательно.
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:52
Гра така є "морський бій" називається:
-- 5-7-9 -- поранений
-- дешева іпотека -- поранений
-- вітчизняний виробник (внутрішній ринок) -- поранений
-- внутрішній інвестор ОВДП (гривня, але не через рефінанс) -- поранений
-- накопичувальна пенсійна сиcтема -- вбито
-- державний сектор (зп, реформи) -- вбито
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:32
Не надо было опускать долл до 23.5 потому курс 30 очень хорош для тех кто в валюте сейчас новая команда зе в нбу активно оформляет себе кред под 6%((
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:32
Готовы были продавать по 30-ть, но рынок рано успокоился ...))
Пы.Сы. Аппетит приходит во время еды и скоро выборы, нужно избирателю заткнуть рот пока еще не обесцененной бумагой. А дальше хоть трава не расти.
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:23
приватбанк государственный как бы а порядки остались как при Коломойском. С карты берешь деньги 5000грн как бы в кредит на мес 48% годовых. Хочешь положить депозит на мес. 5%
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