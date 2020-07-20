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Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:10
Можно было короче написать "Кирилла Шевченко не видит"
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:13
Потому что цель сделать нас нищими.
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