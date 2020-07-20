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Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:10
Можно было короче написать "Кирилла Шевченко не видит"
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:13
Потому что цель сделать нас нищими.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:12
"вечером 20 июля тренд изменился в сторону укрепления"
???
Пане, Шевченко, або у вас мають місце галюцінації, або непрофесіоналізм та інсинуації?
Якщо курс зливається, то хоча б не заперечуйте реальність. це сором.
Міжбанк. понеділок: 27.63, вівторок: 27.77
НБУ. понеділок: 27.3606, вівторок 27.6011
готівковий всюди каже сам за себе.
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kyrylogryshko
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:15
Без паники! Шеф сказал 30 значит будет где-то 31-33
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Ratatui
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