Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:12
"вечером 20 июля тренд изменился в сторону укрепления"
???
Пане, Шевченко, або у вас мають місце галюцінації, або непрофесіоналізм та інсинуації?
Якщо курс зливається, то хоча б не заперечуйте реальність. це сором.
Міжбанк. понеділок: 27.63, вівторок: 27.77
НБУ. понеділок: 27.3606, вівторок 27.6011
готівковий всюди каже сам за себе.
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:51
да че там за муйня
давайте вже 130!
+50грн !
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