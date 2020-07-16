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Зеленський відповів на петицію щодо заборони 5G-зв'язку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і очільника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександра Животовського проінформувати населення країни про вплив мобільних технологій 4G і 5G на здоров'я людей.
Дивися повний текст Зеленський відповів на петицію щодо заборони 5G-зв'язку в Україні
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Додано: Вів 21 лип, 2020 12:59
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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