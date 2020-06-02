У березні цього року Microsoft оголосила про припинення випуску необов'язкових оновлень для всіх підтримуваних версій програмної платформи Windows.
Дивися повний текст Microsoft повертається до звичного графіку випуску оновлень для Windows 10.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:02
Microsoft повертається до звичного графіку випуску...
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Дивися повний текст Microsoft повертається до звичного графіку випуску оновлень для Windows 10.
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