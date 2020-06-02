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Microsoft повертається до
звичного графіку випуску...

Microsoft повертається до звичного графіку випуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:02

Microsoft повертається до звичного графіку випуску...

Пропонуємо до обговорення:
У березні цього року Microsoft оголосила про припинення випуску необов'язкових оновлень для всіх підтримуваних версій програмної платформи Windows.

Дивися повний текст Microsoft повертається до звичного графіку випуску оновлень для Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:02

Ставиш Linux і залишаєш надокучливі оновлення Windows у минулому.
Sergius
 
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