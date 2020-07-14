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Гральний бізнес може принести в бюджет до 8 млрд грн до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Глава парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що надходження до бюджету від грального бізнесу можуть бути в районі 7-8 мільярдів гривень до кінця року.
Дивися повний текст Гральний бізнес може принести в бюджет до 8 млрд грн до кінця року - Гетманцев
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R2
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:50
7-8 миллиардов гривен в бюджет от лицензий, значит студенты-менеджеры-грузчики-средний класс профукают минимум 100 млрд грн в автоматы за год.
если искать плюсы - это снизит инфляцию)) отъем такой массы денег у населения однозначно затормозит рост цен...
ну а если исходить из пользы социуму - то с таким же успехом можно легализовать тяжелые наркотики типа героина или узаконить все секты.
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goowean
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