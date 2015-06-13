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Представлено перший у світі
надрукований на 3D-принтері...

Представлено перший у світі надрукований на 3D-принтері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:51

Представлено перший у світі надрукований на 3D-принтері...

Пропонуємо до обговорення:
Невеликий стартап Superstrata представив легкий електровелосипед з вуглецевого волокна, надрукований за допомогою 3D-принтера.

Дивися повний текст Представлено перший у світі надрукований на 3D-принтері електровелосипед (фото, відео).
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:51

"Супер Страта" гарна назва.
daonet
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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