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Представлено перший у світі надрукований на 3D-принтері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лип, 2020 15:51
Пропонуємо до обговорення:
Невеликий стартап Superstrata представив легкий електровелосипед з вуглецевого волокна, надрукований за допомогою 3D-принтера.
Дивися повний текст Представлено перший у світі надрукований на 3D-принтері електровелосипед (фото, відео)
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Додано: Вів 21 лип, 2020 15:51
"Супер Страта" гарна назва.
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