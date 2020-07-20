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Україна за 5 років може стати
регіональним фінансовим...

Україна за 5 років може стати регіональним фінансовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:02

Україна за 5 років може стати регіональним фінансовим...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що за 5 років Україна може стати регіональним фінансовим хабом, куди будуть прагнути вкладати довгострокові кошти інвестори з усього світу.

Дивися повний текст Україна за 5 років може стати регіональним фінансовим хабом - Шевченко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:02

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко считает, что за 5 лет Украина может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира.
..................
Ну прям как Остап Бендер и его пламенная речь о Васюках:
".... Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки......."
a_kibets
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:54

Там у передостанньому слові "б" чи "м" посередині. Бо якщо "м" -- то ціль практично досягнуто (не без участі НБУ, звичайно) -- щасливі власники ОВДП з сітібанку біжать аж лопотить.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:12

Хрен его знает, смеяться или плакать ? Гиперлуп уже был, а вот хаб ..., вроде что то мелькало, толи в сельском хозяйстве, толи в IT. Я так понимаю гривна потеснит евро и доллар и станет новой тихой гаванью ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:14

  svyatoslav_hromyak написав:Там у передостанньому слові "б" чи "м" посередині. Бо якщо "м" -- то ціль практично досягнуто (не без участі НБУ, звичайно) -- щасливі власники ОВДП з сітібанку біжать аж лопотить.
Впереди всех Зеленский с 5 млн.грн. ,которые вывел из ОВГЗ...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:02

"Выбрали" зелёпуху, потом за счет продажи новых долгов в виде ОВГЗ своим же псевдо-нерезидентам сделали иллюзию, что гривна что-то стоит, а сейчас обратно возврат на исходные позиции к курсу 29-30. И так по кругу, пока вся Украина не вымрет. "Отличная" экономическая модель для "умножения на ноль". Лучше просто и не придумаешь.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:27

"Инвестняни" в помощь:)))))
kontax77
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