|
|
|
Україна за 5 років може стати регіональним фінансовим...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:02
Пропонуємо до обговорення:
Голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що за 5 років Україна може стати регіональним фінансовим хабом, куди будуть прагнути вкладати довгострокові кошти інвестори з усього світу.
Дивися повний текст Україна за 5 років може стати регіональним фінансовим хабом - Шевченко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89384
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:02
Председатель Национального банка Кирилл Шевченко считает, что за 5 лет Украина может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира.
..................
Ну прям как Остап Бендер и его пламенная речь о Васюках:
".... Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки......."
-
a_kibets
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 14.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:54
Там у передостанньому слові "б" чи "м" посередині. Бо якщо "м" -- то ціль практично досягнуто (не без участі НБУ, звичайно) -- щасливі власники ОВДП з сітібанку біжать аж лопотить.
-
svyatoslav_hromyak
-
-
- Повідомлень: 206
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 17:12
Хрен его знает, смеяться или плакать ? Гиперлуп уже был, а вот хаб ..., вроде что то мелькало, толи в сельском хозяйстве, толи в IT. Я так понимаю гривна потеснит евро и доллар и станет новой тихой гаванью
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4001
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 1211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 17:14
svyatoslav_hromyak написав:
Там у передостанньому слові "б" чи "м" посередині. Бо якщо "м" -- то ціль практично досягнуто (не без участі НБУ, звичайно) -- щасливі власники ОВДП з сітібанку біжать аж лопотить.
Впереди всех Зеленский с 5 млн.грн. ,которые вывел из ОВГЗ...
-
laa1999
-
-
- Повідомлень: 2981
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:02
"Выбрали" зелёпуху, потом за счет продажи новых долгов в виде ОВГЗ своим же псевдо-нерезидентам сделали иллюзию, что гривна что-то стоит, а сейчас обратно возврат на исходные позиции к курсу 29-30. И так по кругу, пока вся Украина не вымрет. "Отличная" экономическая модель для "умножения на ноль". Лучше просто и не придумаешь.
-
demon0983886848
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:27
"Инвестняни" в помощь:)))))
-
kontax77
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 24.06.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:38
a_kibets написав:
Председатель Национального банка Кирилл Шевченко считает, что за 5 лет Украина может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира.
..................
Ну прям как Остап Бендер и его пламенная речь о Васюках:
".... Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки......."
Будут занимать все больше и больше, а проценты давать все выше и выше. На ОВГЗ будет очередь стоять из всяких джипиморганов и прочих баффетов. Маск сольет все свои акции в Тесле и и будет проситься пристроить хоть сотню-другую миллиардов.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1539
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|