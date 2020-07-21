Обіцянки - ціцянки, ...
- А ведь миллионы на это поведуться!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:02
Обіцянки - ціцянки, ...
- А ведь миллионы на это поведуться!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:10
Re: Україна за 5 років може стати регіональним фінансовим...
Реакция на действия веществ, вроде "соли, спайсы" - пора завязывать, штоле. Он же не может быть столь красноречивый от голода, как Остап Бендер.
Реакция форума солидарная и это круто
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:13
Дело не в Зелепухе...
Дело в системе украинской власти, в который любой кусок идиота благодаря своей лживости и продажности может занять высокий пост и начать вещать очередной бред.
Сколько такого бреда мы уже слыщали...
Один обещал гиперлупы всей Европы сходящиеся в Киеве,
второй - великий китайский черноморо-железнодорожный путь,
третий - великую стену на границе с Россией,
четвертый - авиаконтракты на тысячи самолетов,
пятый -сеть бетонных дорог покрывающих Украину,
и так далее.
Теперь уже точно не вернусь
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