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Україна за 5 років може стати
регіональним фінансовим...

Україна за 5 років може стати регіональним фінансовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:02

Обіцянки - ціцянки, ...
- А ведь миллионы на это поведуться!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:10

Re: Україна за 5 років може стати регіональним фінансовим...

Реакция на действия веществ, вроде "соли, спайсы" - пора завязывать, штоле. Он же не может быть столь красноречивый от голода, как Остап Бендер.
Реакция форума солидарная и это круто :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:13

  demon0983886848 написав:"Выбрали" зелёпуху, потом за счет продажи новых долгов в виде ОВГЗ своим же псевдо-нерезидентам сделали иллюзию, что гривна что-то стоит, а сейчас обратно возврат на исходные позиции к курсу 29-30. И так по кругу, пока вся Украина не вымрет. "Отличная" экономическая модель для "умножения на ноль". Лучше просто и не придумаешь.


Дело не в Зелепухе...
Дело в системе украинской власти, в который любой кусок идиота благодаря своей лживости и продажности может занять высокий пост и начать вещать очередной бред.

Сколько такого бреда мы уже слыщали...
Один обещал гиперлупы всей Европы сходящиеся в Киеве,
второй - великий китайский черноморо-железнодорожный путь,
третий - великую стену на границе с Россией,
четвертый - авиаконтракты на тысячи самолетов,
пятый -сеть бетонных дорог покрывающих Украину,
и так далее.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:19

....... региональным финансовым хабом - бугага!!!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:45

«Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева – обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!»

«Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах – приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, – москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей.
boss2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:57

А почему за 5 лет? А еще Украина может стать богаче Саудовской Аравии и Кувейта, если на территории Украины обнаружатся запасы нефти, многократно превышающие все ранее известные залежи. А если сельхоз отрасль будет собирать урожая в 1000раз больше чем сейчас, то станем вселенным рынком и даже инопланетяне буду прилетать, чтобы затариться картохой и зерном :) Может такое быть? Конечно может, а вдруг все это осуществиться. Ух и заживем все тогда....
Евгений Н.
 
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wasjuki otdyxajut. bender w szoci.
igorbuda52
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