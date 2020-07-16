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Шмигаль розповів про користь зниження "зелених тарифів"...
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:50
Пропонуємо до обговорення:
Прийнятий Верховною Радою України закон про зниження ставок "зеленого" тарифу для сонячних і вітрових електростанцій дозволить державі та українцям економити 7 мільярдів гривень на рік.
Дивися повний текст Шмигаль розповів про користь зниження \"зелених тарифів\" в Україні
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R2
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:50
Хорошо но мало.. если 15% понижение тарифа может сэкономить 7 миллиардов то полная отмена Зеленого даст экономию 40+ миллиардов в год. Представляете суммы которые эти офшорные типа инвесторы выкачивают с нашего кармана?
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Джон
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