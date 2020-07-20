Заяви про зростання інфляції або ослаблення гривні є контрпродуктивними, оскільки можуть спричинити скорочення інвестицій, споживання та зайнятості.
Дивися повний текст Курс 30 гривень за долар може спровокувати новий виток інфляції - дослідження.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 17:45
Курс 30 гривень за долар може спровокувати новий виток...
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Дивися повний текст Курс 30 гривень за долар може спровокувати новий виток інфляції - дослідження.
Додано: Вів 21 лип, 2020 17:45
У нас сам преЗЕдент кричит, что отпустит гривну. Поэтому, я, например, уже сегодня поднял цены.
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