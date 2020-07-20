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Курс 30 гривень за долар може
спровокувати новий виток...

Курс 30 гривень за долар може спровокувати новий виток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:45

Курс 30 гривень за долар може спровокувати новий виток...

Пропонуємо до обговорення:
Заяви про зростання інфляції або ослаблення гривні є контрпродуктивними, оскільки можуть спричинити скорочення інвестицій, споживання та зайнятості.

Дивися повний текст Курс 30 гривень за долар може спровокувати новий виток інфляції - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:45

У нас сам преЗЕдент кричит, что отпустит гривну. Поэтому, я, например, уже сегодня поднял цены.
sensei
 
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