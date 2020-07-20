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Україні в 2020-му знову
доведеться брати в борг -...

Україні в 2020-му знову доведеться брати в борг -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:23

Україні в 2020-му знову доведеться брати в борг -...

Пропонуємо до обговорення:
Україні в 2020-му доведеться брати нові кредити, без них впоратися з погашенням та обслуговуванням уже взятих боргів не вдасться.

Дивися повний текст Україні в 2020-му знову доведеться брати в борг - міністр фінансів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:23

Так нам же говорили,что МВФ нам больше не нужен. Как жеж так?
kontax77
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