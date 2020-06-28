Україні в 2020-му доведеться брати нові кредити, без них впоратися з погашенням та обслуговуванням уже взятих боргів не вдасться.
Дивися повний текст Україні в 2020-му знову доведеться брати в борг - міністр фінансів.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 18:23
Україні в 2020-му знову доведеться брати в борг -...
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Дивися повний текст Україні в 2020-му знову доведеться брати в борг - міністр фінансів.
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:18
kontax77
просто научились брать в долг в других местах, но если дает МВФ, то в других местах становится дешевле.
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