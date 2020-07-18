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Рада схвалила за основу закон
про "інвестиційні няні"

Рада схвалила за основу закон про "інвестиційні няні"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25

Рада схвалила за основу закон про "інвестиційні няні"

Пропонуємо до обговорення:
"За" проголосували 244 нардепи.

Дивися повний текст Рада схвалила за основу закон про \"інвестиційні няні\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25

Лучше примите законы о гарантиях охраны капитала и сделайте неподкупные и независимые суды. Тогда никакие "няни"не понадобятся:)))
kontax77
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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