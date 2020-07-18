"За" проголосували 244 нардепи.
Дивися повний текст Рада схвалила за основу закон про \"інвестиційні няні\".
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Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25
Рада схвалила за основу закон про "інвестиційні няні"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада схвалила за основу закон про \"інвестиційні няні\".
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25
Лучше примите законы о гарантиях охраны капитала и сделайте неподкупные и независимые суды. Тогда никакие "няни"не понадобятся:)))
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:14
сами под себя приняли закон (пока за основу). Сами же потому будут через фирмы-прокладки выступать в качестве инвесторов, которых государство будет стимулировать.
"А разве так можно было?", - произнёс Янукович
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