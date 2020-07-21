У Міністерстві фінансів не бачать жодних підстав для можливої емісії з боку Національного банку.
Дивися повний текст Міністр фінансів не бачить підстав для емісії в Україні.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 18:58
Міністр фінансів не бачить підстав для емісії в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів не бачить підстав для емісії в Україні.
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:58
Дефицит бюджета США выдают раз в год.
а наш министр каждый день читает.
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:35
Можливо, мав на увазі екстрені видатки по програмах Covid19 у інших країнах.
Але в цілому нормальні речі пише.
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