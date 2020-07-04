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Ізраїль схвалив будівництво
газопроводу в Європу за 6...

Ізраїль схвалив будівництво газопроводу в Європу за 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:05

Ізраїль схвалив будівництво газопроводу в Європу за 6...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів Ізраїлю затвердив багатонаціональну угоду про прокладання трубопроводу для експорту в Європу природного газу, виявленого в водах Ізраїлю та Кіпру. Як пише Bloomberg, на будівництво газопроводу довжиною 1900 км планується витратити $6 млрд.

Дивися повний текст Ізраїль схвалив будівництво газопроводу в Європу за 6 мільярдів доларів.
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