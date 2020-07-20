За відповідне рішення проголосували 288 народних обранців.
Дивися повний текст Рада скоротила \"зелені\" тарифи в Україні.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:13
Рада скоротила "зелені" тарифи в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада скоротила \"зелені\" тарифи в Україні.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:13
Нужно действовать жестче! Пускай несогласные обращаются в Европейские суды. "Собаки лают - караван идет"!
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