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Рада скоротила "зелені"
тарифи в Україні

Рада скоротила "зелені" тарифи в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:13

Рада скоротила "зелені" тарифи в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За відповідне рішення проголосували 288 народних обранців.

Дивися повний текст Рада скоротила \"зелені\" тарифи в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:13

Нужно действовать жестче! Пускай несогласные обращаются в Европейские суды. "Собаки лают - караван идет"!
oleg_kovtun100
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