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Найбагатша людина світу за
день заробила рекордні 13...

Найбагатша людина світу за день заробила рекордні 13...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:43

Найбагатша людина світу за день заробила рекордні 13...

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдери США вже розбагатіли за час пандемії коронавірусу. Але статки найбагатшої людини світу, директора та засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, знову зросли. Так, за один день, 21 липня, Безос отримав 13 млрд доларів.

Дивися повний текст Найбагатша людина світу за день заробила рекордні 13 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:43

акции выросли, а он зафиксировал эту прибыль их продажей? нет... так о чем речь, о виртуальном состоянии? акции будут стоить столько, за сколько их продадут, когда прийдет время, а остальное только повод для спекуляций )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:19

  Tamagoch написав:акции выросли, а он зафиксировал эту прибыль их продажей? нет... так о чем речь, о виртуальном состоянии? акции будут стоить столько, за сколько их продадут, когда прийдет время, а остальное только повод для спекуляций )

И никто из них не сможет эту прибыль зафиксировать, потому что, вывалив такое количество акций на продажу, сразу обвалит рынок.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:20

  Gastarbaiter написав:
  Tamagoch написав:акции выросли, а он зафиксировал эту прибыль их продажей? нет... так о чем речь, о виртуальном состоянии? акции будут стоить столько, за сколько их продадут, когда прийдет время, а остальное только повод для спекуляций )

И никто из них не сможет эту прибыль зафиксировать, потому что, вывалив такое количество акций на продажу, сразу обвалит рынок.

А зачем им продавать ?
Если уних акция дороже чем доллар
sopkotomhu
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