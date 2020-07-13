Найбагатша людина світу за день заробила рекордні 13...

Додано: Сер 22 лип, 2020 00:44

sopkotomhu написав: А зачем им продавать ?

Если уних акция дороже чем доллар А зачем им продавать ?Если уних акция дороже чем доллар

Ну, зачем вообще людям деньги? Купить там что-то: яхту, самолет, виллу. Или в другой бизнес инвестировать. А со своих акций, если их не продавать, они получают копейки. Уж сильно цены акций оторваны от реальной прибыли.Смысл сообщения в том, что когда пишут о "состоянии в ххх миллиардов", то нужно понимать, что это не деньги на счету, а оценочная стоимость активов. Которая при попытке конвертации в деньги на счету может оказаться совсем не такой. Или вообще не оказаться. Вот есть у вас, допустим, какой-нибудь Амазон с капитализацией в 1.5 трлн. дол., накрученной мамкиными инвесторами. А попробуйте его продать за эти деньги целиком при том, что чистой прибыли там всего 10 миллиардов в год. Максимум, что вам предложат - это 150-200 млн.