|
|
|
Найбагатша людина світу за день заробила рекордні 13...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:43
Пропонуємо до обговорення:
Мільярдери США вже розбагатіли за час пандемії коронавірусу. Але статки найбагатшої людини світу, директора та засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, знову зросли. Так, за один день, 21 липня, Безос отримав 13 млрд доларів.
Дивися повний текст Найбагатша людина світу за день заробила рекордні 13 млрд доларів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89393
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:43
акции выросли, а он зафиксировал эту прибыль их продажей? нет... так о чем речь, о виртуальном состоянии? акции будут стоить столько, за сколько их продадут, когда прийдет время, а остальное только повод для спекуляций )
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:19
Tamagoch написав:
акции выросли, а он зафиксировал эту прибыль их продажей? нет... так о чем речь, о виртуальном состоянии? акции будут стоить столько, за сколько их продадут, когда прийдет время, а остальное только повод для спекуляций )
И никто из них не сможет эту прибыль зафиксировать, потому что, вывалив такое количество акций на продажу, сразу обвалит рынок.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1543
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:20
Gastarbaiter написав: Tamagoch написав:
акции выросли, а он зафиксировал эту прибыль их продажей? нет... так о чем речь, о виртуальном состоянии? акции будут стоить столько, за сколько их продадут, когда прийдет время, а остальное только повод для спекуляций )
И никто из них не сможет эту прибыль зафиксировать, потому что, вывалив такое количество акций на продажу, сразу обвалит рынок.
А зачем им продавать ?
Если уних акция дороже чем доллар
-
sopkotomhu
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 27.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 00:44
sopkotomhu написав:
А зачем им продавать ?
Если уних акция дороже чем доллар
Ну, зачем вообще людям деньги? Купить там что-то: яхту, самолет, виллу. Или в другой бизнес инвестировать. А со своих акций, если их не продавать, они получают копейки. Уж сильно цены акций оторваны от реальной прибыли.
Смысл сообщения в том, что когда пишут о "состоянии в ххх миллиардов", то нужно понимать, что это не деньги на счету, а оценочная стоимость активов. Которая при попытке конвертации в деньги на счету может оказаться совсем не такой. Или вообще не оказаться. Вот есть у вас, допустим, какой-нибудь Амазон с капитализацией в 1.5 трлн. дол., накрученной мамкиными инвесторами. А попробуйте его продать за эти деньги целиком при том, что чистой прибыли там всего 10 миллиардов в год. Максимум, что вам предложат - это 150-200 млн.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1543
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:28
Потрібно створювати корпорації, трести, компанії, альянс для структуризації суспільства...
-
tefepro
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 22.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:42
Gastarbaiter Ок. Будем мыслить вашими категориями. Во-первых он может продать мизерный процент своих акций который абсолютно не повлияет на рыночную стоимость акций / капитализацию. Он каждый год продает на пару миллиардов (это примерно 0.1-0.2% от общего количества). И купить всю эту мелочь вроде яхт, самолетов и тп (мелочь для него, не для нас). И Амазон не единственный (даже известный) его актив. Во-вторых любая компания в его активах (не особо заметная) может купить на баланс все подобные вещи. Далее, куда девать ему эти деньги? При том что если обменять активы на деньги они со временем будут терять свою стоимость и потребуют дальнейшего инвестирования. Можно инвестировать в другие высокодоходные активы (но более рискованные). Но зачем это делать если можно обменять часть акций амазона на часть акций другой компании с возможно какой то частью кеша (как в принципе Амазон и другие компании поступают). Хотя да, дивиденды последнее время не особо часто платят
-
gorykiy
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 21.02.19
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:16
Теперь, похоже, запланированные пандемии будут регулярными...
-
denis_lnik
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 12.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|