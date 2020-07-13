Найбагатша людина світу за день заробила рекордні 13...

Додано: Сер 22 лип, 2020 11:42

Gastarbaiter Ок. Будем мыслить вашими категориями. Во-первых он может продать мизерный процент своих акций который абсолютно не повлияет на рыночную стоимость акций / капитализацию. Он каждый год продает на пару миллиардов (это примерно 0.1-0.2% от общего количества). И купить всю эту мелочь вроде яхт, самолетов и тп (мелочь для него, не для нас). И Амазон не единственный (даже известный) его актив. Во-вторых любая компания в его активах (не особо заметная) может купить на баланс все подобные вещи. Далее, куда девать ему эти деньги? При том что если обменять активы на деньги они со временем будут терять свою стоимость и потребуют дальнейшего инвестирования. Можно инвестировать в другие высокодоходные активы (но более рискованные). Но зачем это делать если можно обменять часть акций амазона на часть акций другой компании с возможно какой то частью кеша (как в принципе Амазон и другие компании поступают). Хотя да, дивиденды последнее время не особо часто платят