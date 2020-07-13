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Найбагатша людина світу за
день заробила рекордні 13...

Найбагатша людина світу за день заробила рекордні 13...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:31

  Tamagoch написав:акции выросли, а он зафиксировал эту прибыль их продажей? нет... так о чем речь, о виртуальном состоянии? акции будут стоить столько, за сколько их продадут, когда прийдет время, а остальное только повод для спекуляций )

Наверняка есть инструменты, которые позволяют давать в залог такие акции и на полученные деньги дальше творить чудеса. В условиях пандемии акциям Амазон ничего не угрожает. В условиях кризиса те акции что растут в цене на вес золота.
verand
 
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