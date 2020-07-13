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Найбагатша людина світу за
день заробила рекордні 13...

Найбагатша людина світу за день заробила рекордні 13...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:31

  Tamagoch написав:акции выросли, а он зафиксировал эту прибыль их продажей? нет... так о чем речь, о виртуальном состоянии? акции будут стоить столько, за сколько их продадут, когда прийдет время, а остальное только повод для спекуляций )

Наверняка есть инструменты, которые позволяют давать в залог такие акции и на полученные деньги дальше творить чудеса. В условиях пандемии акциям Амазон ничего не угрожает. В условиях кризиса те акции что растут в цене на вес золота.
verand
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:02

  gorykiy написав:Gastarbaiter Ок. Будем мыслить вашими категориями. Во-первых он может продать мизерный процент своих акций который абсолютно не повлияет на рыночную стоимость акций / капитализацию. Он каждый год продает на пару миллиардов (это примерно 0.1-0.2% от общего количества). И купить всю эту мелочь вроде яхт, самолетов и тп (мелочь для него, не для нас). И Амазон не единственный (даже известный) его актив. Во-вторых любая компания в его активах (не особо заметная) может купить на баланс все подобные вещи. Далее, куда девать ему эти деньги? При том что если обменять активы на деньги они со временем будут терять свою стоимость и потребуют дальнейшего инвестирования. Можно инвестировать в другие высокодоходные активы (но более рискованные). Но зачем это делать если можно обменять часть акций амазона на часть акций другой компании с возможно какой то частью кеша (как в принципе Амазон и другие компании поступают). Хотя да, дивиденды последнее время не особо часто платят


Гастарбайтер просто всё корзинками клубники измеряет. Поэтому считает владельца Амазона бомжом.
Ratatui
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