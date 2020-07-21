Про це повідомляється в дослідженні Міжнародного кадрового порталу "grc.ua".
Дивися повний текст В Україні відновлюється попит роботодавців на нових співробітників.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 20:44
В Україні відновлюється попит роботодавців на нових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні відновлюється попит роботодавців на нових співробітників.
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:45
да, прямо сегодня работу в Киеве предлагали... показатель? не думаю...
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