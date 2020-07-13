RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обсяг готівки в обігу
досяг півтрильйона гривень

Обсяг готівки в обігу досяг півтрильйона гривень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:51

Обсяг готівки в обігу досяг півтрильйона гривень

Пропонуємо до обговорення:
Станом на сьогоднішній ранок загальний обсяг готівкової гривні на руках у населення, в касах банків, банкоматах і терміналах перевищив півтрильйона гривень. Темп зростання попиту на готівкову гривню прискорився до 25%.

Дивися повний текст Обсяг готівки в обігу досяг півтрильйона гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89384
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:51

Через термінал до 5000грн, через чемодан -- безлім
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 206
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lady_N і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курс 30 гривень за долар може спровокувати новий виток...
R2 » Вів 21 лип, 2020 17:45
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 17:45
sensei
Граничний обсяг доходу для ФОП-спрощенців пропонують...
R2 » Чет 16 лип, 2020 19:12
3 400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 10:49
freeze
До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше...
R2 » Пон 13 лип, 2020 22:04
9 428
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 02:26
bob2019

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87893)
21.07.2020 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.