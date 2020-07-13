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Обсяг готівки в обігу досяг півтрильйона гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:51
Пропонуємо до обговорення:
Станом на сьогоднішній ранок загальний обсяг готівкової гривні на руках у населення, в касах банків, банкоматах і терміналах перевищив півтрильйона гривень. Темп зростання попиту на готівкову гривню прискорився до 25%.
Дивися повний текст Обсяг готівки в обігу досяг півтрильйона гривень
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Додано: Вів 21 лип, 2020 20:51
Через термінал до 5000грн, через чемодан -- безлім
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