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Долар може зрости до 28 гривень вже цього тижня:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:21
Пропонуємо до обговорення:
Курс долара може зрости до 28 гривень до кінця цього тижня.
Дивися повний текст Долар може зрости до 28 гривень вже цього тижня: аналітик назвав умови
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Додано: Вів 21 лип, 2020 23:21
Главное условие уже выполнено это сброд с 95 квартала
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