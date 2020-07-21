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Долар може зрости до 28
гривень вже цього тижня:...

Долар може зрости до 28 гривень вже цього тижня:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:21

Долар може зрости до 28 гривень вже цього тижня:...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара може зрости до 28 гривень до кінця цього тижня.

Дивися повний текст Долар може зрости до 28 гривень вже цього тижня: аналітик назвав умови.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:21

Главное условие уже выполнено это сброд с 95 квартала
sopkotomhu
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