Курс долара може зрости до 28 гривень до кінця цього тижня.
Дивися повний текст Долар може зрости до 28 гривень вже цього тижня: аналітик назвав умови.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 23:21
Долар може зрости до 28 гривень вже цього тижня:...
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Дивися повний текст Долар може зрости до 28 гривень вже цього тижня: аналітик назвав умови.
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