RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найнижча в історії України. НБУ
зменшить облікову ставку...

Найнижча в історії України. НБУ зменшить облікову ставку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 01:20

Найнижча в історії України. НБУ зменшить облікову ставку...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Goldman Sachs очікують, що НБУ продовжить знижувати свою облікову ставку.

Дивися повний текст Найнижча в історії України. НБУ зменшить облікову ставку до 5% - Goldman Sachs.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89386
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 01:20

Облікову ставку зменшать. Подешевілим гривневим рефінансом банки заллють міжбанківський валютний ринок. Вже починається ажіотажне скуповування валюти.Кредитні ставки залишаться практично на тому ж рівні.На цих простих маніпуляціях банки зроблять гарний гешефт, населення отримає черговий виток інфляції. За рахунок чергового зубожіння населення правляча псевдоеліта і її вірні друзі знову зірвуть гарний куш. Економічні специ і різного пошибу радники розповідають казочки , що усьо путьом, причин для паніки нема.
qazzax
 
Повідомлень: 480
З нами з: 02.04.10
Подякував: 163 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до...
R2 » Чет 09 лип, 2020 20:33
3 539
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 01:47
uaprofi
Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв -...
R2 » Чет 09 лип, 2020 07:05
2 131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 08:05
Amid
Авторинок України повністю відновився: ТОП-5...
R2 » Пон 06 лип, 2020 08:46
9 770
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 12:21
mopsuamopslubar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1562)
22.07.2020 01:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.