Аналітики Goldman Sachs очікують, що НБУ продовжить знижувати свою облікову ставку.
Дивися повний текст Найнижча в історії України. НБУ зменшить облікову ставку до 5% - Goldman Sachs.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 01:20
Найнижча в історії України. НБУ зменшить облікову ставку...
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Дивися повний текст Найнижча в історії України. НБУ зменшить облікову ставку до 5% - Goldman Sachs.
Додано: Сер 22 лип, 2020 01:20
Облікову ставку зменшать. Подешевілим гривневим рефінансом банки заллють міжбанківський валютний ринок. Вже починається ажіотажне скуповування валюти.Кредитні ставки залишаться практично на тому ж рівні.На цих простих маніпуляціях банки зроблять гарний гешефт, населення отримає черговий виток інфляції. За рахунок чергового зубожіння населення правляча псевдоеліта і її вірні друзі знову зірвуть гарний куш. Економічні специ і різного пошибу радники розповідають казочки , що усьо путьом, причин для паніки нема.
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