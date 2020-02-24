RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Закордонні е-паспорти
вже тестують у Борисполі

Закордонні е-паспорти вже тестують у Борисполі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 07:48

Закордонні е-паспорти вже тестують у Борисполі

Пропонуємо до обговорення:
Послугу для подорожей за кордон з електронним закордонним паспортом вже тестують в аеропорту Бориспіль.

Дивися повний текст Закордонні е-паспорти вже тестують у Борисполі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89385
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 07:48

ем? а по прилете как? пока вроде никто Дию не признает за границей
arheops
 
Повідомлень: 699
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як інвестору купити закордонні цінні папери - інструкція...
R2 » П'ят 12 чер, 2020 16:55
1 335
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 16:55
svyatoslav_hromyak
Німецькі вчені пропонують ввести «імунні паспорти» й...
R2 » Чет 02 кві, 2020 08:46
8 519
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 00:54
alex7gk
Велика Британія запровадить нові паспорти після Brexit...
R2 » Пон 24 лют, 2020 16:11
2 408
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 лют, 2020 09:54
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.