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Закордонні е-паспорти вже тестують у Борисполі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 07:48
Пропонуємо до обговорення:
Послугу для подорожей за кордон з електронним закордонним паспортом вже тестують в аеропорту Бориспіль.
Дивися повний текст Закордонні е-паспорти вже тестують у Борисполі
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Додано: Сер 22 лип, 2020 07:48
ем? а по прилете как? пока вроде никто Дию не признает за границей
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arheops
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