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Марченко: Боротьба з
ПДВ-скрутками тільки почалася

Марченко: Боротьба з ПДВ-скрутками тільки почалася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:26

Марченко: Боротьба з ПДВ-скрутками тільки почалася

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві фінансів заявили, що Податкова успішно бореться з ПДВ-скрутками, але визнають, що про перемогу говорити ще зарано.

Дивися повний текст Марченко: Боротьба з ПДВ-скрутками тільки почалася.
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