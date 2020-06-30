У Міністерстві фінансів заявили, що Податкова успішно бореться з ПДВ-скрутками, але визнають, що про перемогу говорити ще зарано.
Дивися повний текст Марченко: Боротьба з ПДВ-скрутками тільки почалася.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 09:26
Марченко: Боротьба з ПДВ-скрутками тільки почалася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Марченко: Боротьба з ПДВ-скрутками тільки почалася.
Додано: Сер 22 лип, 2020 09:26
Проще отменить ндс, чем кормить армию контролеров-дармоедов-корупционеров
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:58
Известно кто давит, а разоблачений нет. Популистские лозунги, личные обогащения, а посадок нет. Без результата необходима смена руководства и поднять все зависшие дела в этой сфере, руководство правоохранительных органов, где все виновные не привлечены, уволить
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:06
Re: Марченко: Боротьба з ПДВ-скрутками тільки почалася
Дела есть, приговоров и наказания нет. Вы же часто читаете, что обнаружили, изъяли, накрыли. Но никто ни разу не читал об итогах этих эпохальных действий. Ну разве, что на вертолетах Аваков покатал налоговиков, а кому не хочется покататься на вертолете задаром и при этом еще и иметь уважение, надо просто делиться В общем все печально, я так понимаю в тени Зеленского, слабо разбирающегося в этих процессах, творятся те же дела что и при предыдущих президентах. Обложка, риторика меняется, суть нет
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